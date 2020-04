Perly z Albionu: Londýnske Vagina Museum.

Na svete sú nás miliardy, takmer všetko sa točí okolo jednej.. vagíny a pritom je tak málo priestoru venovanému informovanosti a vzdelávaniu – až kým neotvorilo svoje brány prvé múzeum vagíny v mojom milovanom Londýne.

Múzeum je malinké, schované medzi nádvoriami obchodíkov rušného Camdenu. Napriek malej rozlohe je v ňom koncentrované množstvo informácií, podaných vizuálne atraktívnym spôsobom.

No nie je to smutné? Každý z nás vďačí za svoju existenciu vagíne. Ak by Vám chýbala druhá časť nášho počatia – na Islande už istý čas funguje múzeum penisov.

Viac než 7 miliár ľudí, no doteraz jediné múzeum na svete je len v matke všetkých mojich milovaných mieste – v Londýne.

Spracovali tu rôzne mýty o antikoncepcii, panenskej blane, menštruácii (od roku 2020 dostanú dievčatá na stredných školách v krajine zadarmo sanitárne pomôcky. Sanitárne pomôcky pre školopovinné dievčatá zadarmo Konečne!

očne minie každá žena na sanitárne pomôcky rádovo niekoľko desiatok, ak nie sto eur. Milióny žien menštruujúce každý deň, čo znamená nie len záťať na telo, psychiku ale aj peňaženku. Toto vlákno však nie je venované menštruácii, takže spätne k Vagina múzeu.

Múzeum si v prvom rade zakladá na vyvracaní najväčších mýtov o vagíne, informovanosti a odbúravaní stigmy, aby táto téma nebola tabu a dalo sa o nej, rovnako ako aj o menštruácii a podobne hovoriť bez ostychu a pocitu guče v hrdle. Vagína sa netýka len žien, ale aj ich partnerov, rodín a podobne. Spokojná a šťastná vagína rovná sa spokojná žena a úprimne, čo je dôležitejšie? .) Myslím si, že by sme mali hovoriť o každej téme, či už pohodlnej alebo o niečo viac tabuizovanej. Počas takýchto rozhovorov napríklad zistíme, že v tom nie sme samé a necítime sa tak odstrčené a izolované so svojimi ťažkosťami a obavami. Podobné rozhovory sú nezriedka tou najvýdatnejšou slepačou polievkou pre dušu.

Taktiež šokujúca informácia – prvý výskum zameraný na klitoris sa uskutočnil len pred necelými 20 rokmi, pričom ľudské telo skúmajú už storočia! Desivé, že? Koľko toho ešte nevieme o tak dôležitej časti tela.

Do londýnskeho Vagina Museum ma dotiahla moja dobrá priateľka Simona. Nemohla som sa viac tešiť, než keď sme tam dorazili. Konečne som si to tu mohla poprezerať aj na vlastné oči. Je tu aj malý umelecký kútik plný krásnych (smiech) pohľadníc, kníh a plagátov venovaných umeleckému spracovaniu vagíny a penisu, až po letáky na transgender tematiku s adresami najbližších podporných skupín na základe mestskej časti. Táto inciatíva je mi veľmi sympatická, no možno so mnou nesúhlasia hardcore feministky. Avšak tu nie je miesto pre hejt. Dievčatá s minulosťou tu môžu nájsť pomoc a podporu. Verte mi, niekedy ide naozaj o život a psychické zdavie!

video //www.youtube.com/embed/QFhpLVWJlX8

Keď vás pri najbližšej návšteve Londýna omrzia známe miesta a máte chuť aj na niečo edukatívne, určite sa zastavte. Vstupné sa neplatí, príspevku sa však zaiste potešia. Ja sa však najviac poteším nejakej selfie z múzea, že vás k návšteve inšpiroval možno práve tento článok .)

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2481.4360338837973!2d-0.14880528422876188!3d51.54190307964077!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x48761bf35c59d111%3A0xda63c1a58b10bb00!2sVagina%20Museum!5e0!3m2!1scs!2suk!4v1585828367153!5m2!1scs!2suk