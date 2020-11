Sama nad Polárny kruh. Vandrovačka do Nórska I.

Som z južného Slovenska a do tepla ako stvorená, no v zime neprahnem po ničom inom než po poriadnej kose, snehových závejoch a ľade. Toto všetko ma tento rok v Anglicku obišlo. Túžila som osláviť narodeniny inak,

vydať sa niekam sama a trocha vzpružiť krv v zasneženej krajine. Nórsko mi ani nenapadlo vďaka notoricky známej cenovke. Pôvodne som mala namierené úplne inam, no dva týždne pred narodkami som spontánne bookla nízkonákladovku nad Polárny kruh do nórskeho mestečka Bodø.

Šanca, že v marci zachytím ešte zvyšky polárnej žiari a vidina zasneženého prístavu pod horami mi rozbúchali srdce viac, ako už dávno žiaden chlap. Nie je to príspevok influencerky s vyčačkanými fotkami, stále mám svoj starý mobil, skôr radostný výlev dedinčanky z juhu, čo sama zavítala na Polárny kruh.

Cesta za severskou oblohou (starý mobil)

Ok, zajtra mám narodeniny a už som nervózna z ranného letu. Ak vstávam pred 5ou ráno, zákonite je mi zle a nevoľno od žalúdka a som rozhodená celý deň. Asi preto so mnou nik v práci nenadväzuje hlboké konverzácie pred poludním.“ Koncom februára už máme v práci poradu so zoznamom rizikových krajín, kam kvôli korone necestovať. Ešte dobre, že som nedala Itáliu, inak by mi to padlo rovnako, ako plánovaná svadba mojej manažérky pri talianskom jazere Como. Nórsko je bezpečné, koronu sme si vtedy ešte tak neuvedomovali.

centrum je od letiska ozaj len na skok (starý mobil)

Na letisku sú miestami už aj rúška a tie čudne vyzerajúce masky alá Černobyľ. Lietadlo do Gdansku bolo napráskané, no to druhé smerujúce do Bodo už napoly prázdne. Chlapík sediac obďaleč zakašle a ja sa s reflexom hypochondra okamžite cítim chorá. Pred pristátím nám oznámia, že nám budú merať teplotu. Už panikárim, no upokoja ma neskutočné výhľady na zasnežené fjordy. Wow, skutočne idem nad Polárny kruh a sama, dala som to! Je to realita.

Po prílete sa samozrejme nič nekonalo, ani len kontrola dokumentov ako pri prílete z EU do UK a hoci je Nórsko tiež tretia krajina, vyjdem si z letiska ako keby som práve len vystúpila z autobusu. Len čo vyjdem z budovy, ovalí ma treskúca zima a už drkocem zubami. Konečne to pravé orechové a ja sa škerím od ucha k uchu. Zazriem prvé cencúle a obrovské kopy snehu.

Počasie som vychytala. Počas tých štyroch dní čo tu budem nemá byť veterno a v noci ma poteší aj jasná obloha. Po desiatich minútach chôdze z letiska som už v centre, toto bolo naozaj blízko. Niečo sa zablysne v pravo odo mňa a okamžite ma to ťahá tým smerom, známy odraz vody. Ocitám sa pri zálive obklopenom bielymi drevenými domčekmi a drsnými hnedými skalami.

voda je voda (starý mobil)

Padla mi sánka. Ľadové vody nórskeho pobrežia a do toho mi tu rapocú kačky. Obďaleč behajú deti, venčia sa psy a rodičia strkajú drobizg na preliezky. Než sa trocha upokojím a vrátim späť do reality ubehne ďalšia chvíľa. Som vyšťavená, tak si to nasmerujem do svojho hotela. Príde mi to až smiešne, no tento raz som si dala normálny hotel, žiaden hostel a nocovanie v divočine, tu by sa inak ani nedalo. Prvý x hviezdičkový hotel v živote, modrý Radisson, izba s výhľadom na more. Okamžite horúca sprcha a padám do postele ako zabitá. Poobede som už zas na nohách. Dnes sa nejde ďaleko, iba lenivo objavujem mestečko.

no comment (starý mobil)

Výhľad z izby. Hlavne, nech vidím vodu. (starý mobil)

Mala som dlhý zoznam, trilión vecí, čo chcem vtesnať do týchto niekoľkých dní, no hlavne len v pohodičke a nič nesiliť, nie aby som zas ochorela, veď je tu poriadna kosa.

idylka (starý mobil)

Čo ma zamrzelo, že teraz nešoférujem a som odkázaná na mhd. Si padla z jahody, cestovať nad polárnym kruhom mhd? Hej, v Nórsku sa aj to dá. Je tu perfektná sieť autobusov a vlakov – no radšej chodťe vlakom! Tiež je tu neúrekom ľodí, čo operujú ako medzimestská kompa. Zajtra sa vydám preskúpať vraj najnudnejšie nórske mesto Fauske ležiace pri hraniciach so Švédskom.

Na appke bolo nebo síce zelené, ale polárna žiara ma akosi obišla. (starý mobil)

Pôvodne som chcela vlakom skočiť aj do švédskho mestečka Kiruna, no s mhd by som nestihla otočku tam a späť. Mám narodky a som pohodlná, nechce sa mi rozdeľovať štyri dni nad Polárnym kruhom do nocovaní na troch rôznych miestach. Vonku už svietia pouličné lampy, obloha čistá, no nikde žiadna polárna žiara. Podľa appky mám dnes asi 4% šancu, že ju zazriem, trebalo by ísť na sever do Tromsa. Trocha sklamaná sa ešte zadívam na hviezdy nad severnou oblohou a zaspávam so vzrušením, že zajtra nasleduje moja prvá expedícia.)